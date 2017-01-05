طالب المفكر الكويتي، عبد النفيسي بضرورة الرد الحاسم على حشودات ميليشيات الطائفي على الحدود الشمالية مع ، معتبرا انها جاءت لتخفيف الضغط عن في .

 

وقال “النفيسي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الضوضاء التي تسببها الميليشيات المواليه لإيران في العراق وتحديدا في ناحية ( )على الحدود الشماليةللسعوديه رساله ينبغي الرد عليها”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الميليشيات الشيعيه العراقيه المواليه لإيران تحاول تخفيف الضغط على الحوثي في اليمن بتحركاتها الأخيره على الحدود الشمالية للسعوديه مع العراق”.

 

وتابع: ” لماذا لا تفكر دول.التعاون بميلشيات شعبيه مدربه للدفاع عن حدودها ردا على هذه التهديدات الإيرانيه المتكرره عبر العراق “.

 

وكانت ميليشيات الحشد الطائفي في العراق قد بدأت في قرب الحدود مع السعودية، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس “الحشد” في يونيو/حزيران 2014.

وأوضح ضباط عراقيون أن المناورات انطلقت في الصحراء الجنوبية للأنبار، والتي تربط المحافظة بكربلاء.

 