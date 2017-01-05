طالب المفكر الكويتي، عبد الله النفيسي بضرورة الرد الحاسم على حشودات ميليشيات الحشد الطائفي على الحدود السعودية الشمالية مع العراق، معتبرا انها جاءت لتخفيف الضغط عن الحوثيين في اليمن.

وقال “النفيسي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الضوضاء التي تسببها الميليشيات المواليه لإيران في العراق وتحديدا في ناحية ( النخيب)على الحدود الشماليةللسعوديه رساله ينبغي الرد عليها”.

الضوضاء التي تسببها الميليشيات المواليه لإيران في العراق وتحديدا في ناحية ( النخيب)على الحدود الشماليةللسعوديه رساله ينبغي الرد عليها. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الميليشيات الشيعيه العراقيه المواليه لإيران تحاول تخفيف الضغط على الحوثي في اليمن بتحركاتها الأخيره على الحدود الشمالية للسعوديه مع العراق”.

الميليشيات الشيعيه العراقيه المواليه لإيران تحاول تخفيف الضغط على الحوثي في اليمن بتحركاتها الأخيره على الحدود الشمالية للسعوديه مع العراق. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 5, 2017

وتابع: ” لماذا لا تفكر دول.التعاون بميلشيات شعبيه مدربه للدفاع عن حدودها ردا على هذه التهديدات الإيرانيه المتكرره عبر العراق “.

لماذا لا تفكر دول.التعاون بميلشيات شعبيه مدربه للدفاع عن حدودها ردا على هذه التهديدات الإيرانيه المتكرره عبر العراق . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 5, 2017

وكانت ميليشيات الحشد الطائفي في العراق قد بدأت في مناورات عسكرية قرب الحدود مع السعودية، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس “الحشد” في يونيو/حزيران 2014.

وأوضح ضباط عراقيون أن المناورات انطلقت في الصحراء الجنوبية للأنبار، والتي تربط المحافظة بكربلاء.