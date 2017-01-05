اندلعت مشادة حامية بين الإعلامي المصري وائل الإبراشي والداعية السلفي محمود عامر على خلفية الخلاف حول حكم فقهي يتعلق بشارب الخمر ومدى جواز قتله في الإسلام .

وقال الإبراشي لـ”عامر”: “مين اللي قالك أن عادل عسلية المتهم بقتل بائع الخمور المسيحي مأخدش بالفتاوى بتاعتك؟ أنت مش لسة عامل فتوى بعدم جواز تهنئة المسيحيين بعيدهم وبأنهم كفار؟”.

و رد “عامر” : “دة ديننا واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط .. دة ربنا اللي قال .. وبعدين أنت مسلم ولا قبطي؟ “.

وأجاب الإبراشي: “كمان هتشكك في إسلامي؟ ما هي دي مشكلتك أنك فاكر نفسك بتتحدث باسم الإسلام وأنك قضاء الله على الأرض. و رد “عامر”: “مفيش أي فتاوى ولا حكم شرعي تجيز هذا الحادث ، ولو أنت عايز أجيلك برة الهوا وأجيبلك المراجع السلفية” .. وقال “الإبراشي”: “لا والله عافانا الله عن سكاكينكم يا شيخ محمود .. وبعدين أنت هترجع تعيد نفس الفتاوى اللي قلتوها قبل كدة”.

وانفعل عامر قائلًا للإبراشي: “يا جاهل مش فتاوى .. يا جاهل”. وصُدم الإبراشي قائلًا: “ايه دة؟ .. طب أنا هتحدث مع حامل سكاكين زيك ازاي” .. مضيفًا: “عادل عسلية مش هو القاتل الحقيقي .. القتلة الحقيقيون هم الذين استمعنا إليهم منذ قليل” .

واستدرك: “أما فيما يتعلق بالشيخ محمود فإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل”. الفيديو: