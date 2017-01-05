في تطور مفاجيء تحول نائب رئيس شرطة ، الفريق ، من خبير أمني إلى مداوي بالطب البديل، داعيا إلى استخدام بالعسل لكل من يريد تجديد ، هذا إلى جانب موهبته الشعرية التي لا علاقة لها بالشعر.

 

وقال خلفان في سسلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ألا هبي بصحنك واطعمينا لقيمات تلامسها يدينا فإفطار بلا وزيت رويدك لا تؤديه الينا”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ان اللقيمات في زيت مع العسل تقوي المرء في التجديد بالنسل”.