في تطور مفاجيء تحول نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، من خبير أمني إلى مداوي بالطب البديل، داعيا إلى استخدام الزيت بالعسل لكل من يريد تجديد النسل، هذا إلى جانب موهبته الشعرية التي لا علاقة لها بالشعر.

وقال خلفان في سسلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ألا هبي بصحنك واطعمينا لقيمات تلامسها يدينا فإفطار بلا عسل وزيت رويدك لا تؤديه الينا”.

ألا هبي بصحنك واطعمينا لقيمات تلامسها يدينا

فإفطار بلا عسل وزيت رويدك لا تؤديه الينا🍘🍽 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ان اللقيمات في زيت مع العسل تقوي المرء في التجديد بالنسل”.