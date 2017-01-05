مازحت المغنية سينيتا صديقة النجم براد بيت السابقة “الكوميديان” آلان كار في مقابلة خاصة بـ”Alan Carr’s New Year Specstaclar”، قائلة: “براد بيت حاول الاتصال بي بعد طلاقه من أنجلينا جولي”، مؤكدة أن لديه مهارات جيدة في التقبيل. !

وذكر موقع ibtimes جزءًا من المحادثة التي تمت بين آلان كار وسينيتا، حيث قال لها: “براد بيت أصبح عازبا من جديد وأنتم اعتدتم على المواعدة”، وردت عليه: “نعم اعتدنا على ذلك”.

ومازحته “اتصل بي بعد انفصاله عن أنجلينا جولي ولكن كان ردي أن يكمل في حياته”، فوجه لها سؤالا “هل براد بيت يجيد التقبيل؟” فردت عليه: “نعم مهاراته في التقبيل جيدة جدا”، يشار إلى أن براد بيت وسينيتا كانا يتواعدان عام 1988.