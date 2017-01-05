نشر مواطن عبر حسابه بـ “سناب شات” مقطع فيديو يوثق مرور أحد الأشخاص ببيت جاره في الوقت الذي كانت خادمتهم تقف على الحافة، تحاول الانتحار.

وبادر الجار بالتهجم على الخادمة ومطالبتها بالنزول بألفاظ حادة، مشككا في عزمها على الانتحار في الوقت الذي طالبه فيه جاره بعدم استفزازها لئلا تنفذ ما تهددهم به، إلا أنه أكد أنها تمثل وأنها تريد “فلفلا”، دون أن يشرح رابط “الفلفل” بالانتحار.

ونشر صاحب الحساب بعد ساعات من المقطع الأول، مقطع فيديو آخر يؤكد فيه أنه تم إنزال الخادمة بسلام، وأنها سافرت فورا إلى بلدها.

ولقي فيديو “محاولة إقناعها بالعدول عن الانتحار بالفلفل” كما سماه معلقون، تداولا واسعا، حيث انتقد بعضهم طريقة الشخص، خصوصا في ظل واقعة حساسة لامرأة لا بد أنها تعاني وتحتاج إلى رعاية خاصة، وتفاعل آخرون مع طرافته، رغم ما أبدوه من تردد تجاه حدته.