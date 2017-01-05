في أول تعليق منه على أحداث عنف شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، قال رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، الخميس، إن ما يسمى بـ”الربيع العربي” الذي أطاح بأنظمة في دول مجاورة “لا نعرفه ولا يعرفنا”.

وحسب سلال “كانت هناك نداءات مجهولة من أطراف مكلفة بمهمة لمحاولة زعزعة الجزائر واستقرارها”.

واستطرد قائلا: “بالنسبة لنا كحكومة ما استخلصناه من هذه الأحداث أن الشعب الجزائري وقف بقوة ضد هذه الدعوات خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك”، وفقًا لـ”الأناضول”.

وشهدت عدة مناطق جزائرية وخاصة محافظة بجاية (شرق العاصمة) خلال اليومين الماضيين أعمال عنف وتخريب لأملاك عامة، خاصة بعد إضراب للتجار احتجاجًا على رسوم وضرائب جديدة جاء بها قانون الموازنة لعام 2017.

وشهدت الجزائر طيلة أيام الأحداث دعوات للتهدئة وعدم تخريب الأملاك العامة والخاصة أطلقتها أحزاب وجمعيات من الموالاة والمعارضة.