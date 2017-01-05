استشهد المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، بالداعية السعودي، عبد العزيز الموسى، لتحريم العمليات الاستشهادية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال “جندلمان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو للداعية السعودي “موسى”: “العلامة السعودي عبد العزيز موسى يقول ما يعرفه كل إنسان متحضر: العمليات الإرهابية الانتحارية الفلسطينية محرمة شرعيا لأنها تستهدف وتقتل الأبرياء”.

وبحسب الفيديو، فقد قال “موسى” خلال لقاء له مع قناة روتانا خليجية أثناء الحديث عن العمليات الانتحارية لداعش : “العمليات الانتحارية حرام شرعا سواء في الرياض أو تل أبيب لأنها قتل نفس ولم تكن في التقاء الصفوف والالوية والجيوش”، مضيفا أن “غير المسلم إذا كان آمنا لا يجوز قتله”.