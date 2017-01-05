استشهد المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، بالداعية السعودي، عبد العزيز الموسى، لتحريم العمليات الاستشهادية التي تنفذها ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 

وقال “جندلمان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو للداعية السعودي “موسى”: “العلامة السعودي عبد العزيز موسى يقول ما يعرفه كل إنسان متحضر: العمليات الإرهابية الانتحارية الفلسطينية محرمة شرعيا لأنها تستهدف وتقتل ”.

 

وبحسب الفيديو، فقد قال “موسى” خلال لقاء له مع قناة روتانا خليجية أثناء الحديث عن لداعش : “ حرام شرعا سواء في أو لأنها نفس ولم تكن في التقاء الصفوف والالوية والجيوش”، مضيفا أن “غير إذا كان آمنا لا يجوز قتله”.