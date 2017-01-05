توصلت دراسة أعدتها جامعة “تشابمن” الأميركية، إلى أنّ 10 أشياء أثارت مخاوف الأميركيين بشكل أساسي، خلال العام المنصرم، وهي:
1 – الفساد الحكومي ( 60.6 في المئة).
2 – الهجمات الإرهابية (41 في المئة).
3 – عدم توفر ما يكفي من المال في المستقبل ( 39.9 في المئة).
4 – الوقوع ضحايا للإرهاب (38.5 في المئة).
5 – القيود الحكومية على الأسلحة النارية والذخائر (38.5 في المئة).
6 – موت الأحباب (38.1 في المئة).
7 – انهيار اقتصادي أو مالي (37.5 في المئة).
8 – سرقة الهوية (37.1 في المئة).
9 – معاناة الأحباب من المرض (35.9 في المئة).
10 – عدم توفر قانون رعاية صحية بأسعار معقولة (35.5 في المئة).
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