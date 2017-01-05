قدم عضو البرلمان الأردني السابق والنافذ صلاح صبره استقالته من اتحاد كرة القدم الأردني الذي يترأسه الأمير علي بن الحسين في خطوة مفاجئة لم تعرف اسبابها قياسا بان الرجل من الشخصيات النافذة جدا بالمستوى الرياضي.

وتم الإعلان عن إستقالة صبره في عمان دون إبداء الأسباب.

وكان صبرة صاحب موقع قوة اساسي في لعبة كرة القدم وحصلت عدة تجاذبات ومشكلات مؤخرا ظهر بعضها خلال إستضافة الأردن لمونديال كأس العالم للفتيات. حسب ما ذكرت صحيفة “رأي اليوم”.

وكان صبرة نائبا لرئيس تنفيذية الإتحاد وهو الأمير علي الذي قبل الإستقالة وتقدم بالشكر العلني من صبره على الجهود التي قدمها طوال سنوات لإتحاد الكرة .