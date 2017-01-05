قال الكاتب والحقوقي الجزائري إن تسعى جاهدة لتصدير ثورتها “الخمينية” إلى أوطان والمسلمين بهدف تدميرها.

 

وأضاف مالك في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً.. ” لا غاية من تصدير إيران لثورتها الخمينية سوى تدمير أوطان العرب والمسلمين بحروب طائفية وعنصرية نجسة ومن يقول غير ذلك فإما انه جاهل أو متواطئ! “.

وتابع مالك قائلاً في تغريدة أخرى ” إن عجزت إيران في صناعة طائفة شيعية موالية لها في # من أجل إشعالها بحرب طائفية فهي تعمل على حرب عنصرية بين العرب والأمازيغ الجزائريين “.

وتسيطر إيران حاليا على 4 عواصم عربية وهي “بيروت, , صنعاء, بغداد” في حرب طائفية واضحة المعالم تسعى إيران عبرها إلى تشكيل ما يسمى المحور الشيعي وبسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط بأكمله.

 

 

 