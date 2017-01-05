قال الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك إن إيران تسعى جاهدة لتصدير ثورتها “الخمينية” إلى أوطان العرب والمسلمين بهدف تدميرها.

وأضاف مالك في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً.. ” لا غاية من تصدير إيران لثورتها الخمينية سوى تدمير أوطان العرب والمسلمين بحروب طائفية وعنصرية نجسة ومن يقول غير ذلك فإما انه جاهل أو متواطئ! “.

لا غاية من تصدير #إيران لثورتها الخمينية سوى تدمير أوطان العرب والمسلمين بحروب طائفية وعنصرية نجسة ومن يقول غير ذلك فإما انه جاهل أو متواطئ! — أنور مالك (@anwarmalek) January 5, 2017

وتابع مالك قائلاً في تغريدة أخرى ” إن عجزت إيران في صناعة طائفة شيعية موالية لها في #الجزائر من أجل إشعالها بحرب طائفية فهي تعمل على حرب عنصرية بين العرب والأمازيغ الجزائريين “.

إن عجزت #إيران في صناعة طائفة شيعية موالية لها في #الجزائر من أجل إشعالها بحرب طائفية فهي تعمل على حرب عنصرية بين العرب والأمازيغ الجزائريين — أنور مالك (@anwarmalek) January 5, 2017

وتسيطر إيران حاليا على 4 عواصم عربية وهي “بيروت, دمشق, صنعاء, بغداد” في حرب طائفية واضحة المعالم تسعى إيران عبرها إلى تشكيل ما يسمى المحور الشيعي وبسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط بأكمله.