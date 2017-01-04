تفاعل الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الإعلان عن تدشين حملة يناير يجمعنا، للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس الثلاثاء بمدينة إسطنبول التركية.

وأعرب المصريون في تغريدات رصدتها وطن عن تطلعهم إلى توحد القوى الثورية من أجل تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي في الذكرى السادسة للثورة، حيث قالت “زهرة”.. #حملة_يناير_يجمعنا، خلاص مابقاش فاضل حاجة في بلدنا الا وخربها العسكر فاضل ايه تاني عشان نجمع، مش كفاية ذل كده، ولا لسه مافقتوش، #يناير_بتوحدنا.

#حملة_يناير_يجمعنا

خلاص مابقاش فاضل حاجة في بلدنا الا وخربها العسكر

فاضل ايه تاني عشان نجمع

مش كفاية ذل كده

ولا لسه مافقتوش#يناير_بتوحدنا — ‏༄🍃🌸 زهرة 🌸🍃 ༄ (@_Thaera_Horra) January 3, 2017

وفي السياق ذاته اعتبر مغرد آخر أن استغلال الخلاف الحالي في المؤسسة العسكرية سوف يسهم في تحقيق أهداف ثورة يناير، حيث قال: Thawragy Baseet®️ : #يناير_بتوحدنا، العصابه العسكريه حاليا بتشوط في بعض.. ناقص تكا..، توحدنا ونزولنا..

#يناير_بتوحدنا

العصابه العسكريه حاليا بتشوط في بعض..

ناقص تكا..

توحدنا ونزولنا.. — Thawragy⚡️Baseet®️ (@Azezo_Ezzat) January 3, 2017

أما زهرة الندى فقد استعرضت الوضع الراهن في البلاد قائلة: #يناير_بتوحدنا، متهيألى كده ملناش حجة، فقر وافتقرنا، دم مالى الشوارع، المعتقل مليان مظلومين، بنات واغتصبوها، أرض وباعوها، أسعار وغلوها.