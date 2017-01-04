تفاعل الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الإعلان عن تدشين حملة يجمعنا، للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى السادسة لثورة 25 ، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس الثلاثاء بمدينة التركية.

 

وأعرب المصريون في تغريدات رصدتها وطن عن تطلعهم إلى توحد القوى الثورية من أجل تحقيق أهداف الخامس والعشرين من يناير وإسقاط نظام عبد الفتاح في الذكرى السادسة للثورة، حيث قالت “زهرة”.. #حملة_يناير_يجمعنا، خلاص مابقاش فاضل حاجة في بلدنا الا وخربها فاضل ايه تاني عشان نجمع، مش كفاية ذل كده، ولا لسه مافقتوش، #يناير_بتوحدنا.

 

وفي السياق ذاته اعتبر مغرد آخر أن استغلال الخلاف الحالي في المؤسسة العسكرية سوف يسهم في تحقيق أهداف ثورة يناير، حيث قال: Thawragy Baseet®️ : #يناير_بتوحدنا، العصابه العسكريه حاليا بتشوط في بعض.. ناقص تكا..، توحدنا ونزولنا..

 

 

أما زهرة الندى فقد استعرضت الوضع الراهن في البلاد قائلة: #يناير_بتوحدنا، متهيألى كده ملناش حجة، فقر وافتقرنا، دم مالى الشوارع، المعتقل مليان مظلومين، بنات واغتصبوها، أرض وباعوها، وغلوها.

 