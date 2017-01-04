أثار قرار تأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية الأردني سلامة حماد غضبه، حيث قام بالتعبير عن غضبه بالطرق على الطاولة التي أمامه مرتين احتجاجا على قرار التأجيل ، كما قام بالصراخ على وزير التربية والتعليم نائب رئيس الوزراء محمد الذنيبات .

واعتبرت هذه التصرفات التي بدرت من الوزير حماد غير متوقعة إلا ان مراقبين أكدو أن غضب حماد يعود لثقته المطلقة بفشل طرح الثقة به.

وكان “الذنيبات”، قد أخذ دور رئيس الوزراء هاني الملقي المنشغل بعزاء والدته، وفاجأ حماد بطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل التصويت على مذكرة طرح الثقة ، بمنح الحكومة المهلة المتاحة طبقاً للفقرة الثانية من المادة (53) في الدستور التي تنص على: يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة.

وينص الدستور الأردني على إمكانية تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.