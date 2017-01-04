مع إعلان سلطنة عمان انضمامها للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتأكيدا على استقلال السلطنة في قراراتها ورفضها الإنجرار وراء أي تحالف لا يحقق مصلحتها العليا، أعاد ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تداول خطاب سابق للسلطان قابوس بن سعيد، يؤكد فيه على رفضه لمصادرة الفكر باعتباره من أكبر الكبائر.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أكد السلطان “قابوس” أن مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد بعتبر من اكبر الكبائر، مؤكدا ان السلطنة لن تسمح لأحد بمصادرة الفكر من أي فئة كانت.

وأضاف السلطان “قابوس” أن القرآن الكريم والدين الإسلامي به سماحة وأخلاق وانفتاح، وان جميع آيات القرآن تدعو للتدبر وعدم الإنجرار في القافلة كالأعمى.

وانتقد السلطان “قابوس” مقولة البعض حول وجود رجال الدين، مؤكدا على أن السلطنة لا يوجد بها رجال دين وإنما علماء دين.