مع إعلان انضمامها للتحالف الإسلامي لمكافحة ، وتأكيدا على استقلال السلطنة في قراراتها ورفضها الإنجرار وراء أي تحالف لا يحقق مصلحتها العليا، أعاد ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تداول خطاب سابق للسلطان ، يؤكد فيه على رفضه لمصادرة باعتباره من أكبر .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أكد السلطان “قابوس” أن مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد بعتبر من اكبر الكبائر، مؤكدا ان السلطنة لن تسمح لأحد بمصادرة الفكر من أي فئة كانت.

 

وأضاف السلطان “قابوس” أن والدين الإسلامي به سماحة وأخلاق وانفتاح، وان جميع آيات تدعو للتدبر وعدم الإنجرار في القافلة كالأعمى.

 

وانتقد السلطان “قابوس” مقولة البعض حول وجود الدين، مؤكدا على أن السلطنة لا يوجد بها دين وإنما علماء دين.