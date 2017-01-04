نفى مصدر دبلوماسي أردني صحة الأنباء التي تم تداولها عن رفض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لقاء وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، مؤكدا على أن هذه الانباء عارية عن الصحة تماما.

وقال المصدر في وزارة الخارجية الأردنية، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن وزير الخارجية لم يتوجه بعد إلى الدوحة لتوجيه دعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وكانت صحيفة “رأي اليوم” المقربة من الإمارات، نشرت أمس الثلاثاء، خبرا جاء فيه ، أن أمير قطر رفض إستقبال ناصر جوده وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضغط على الأردن من اجل دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد للقمة العربية”، وذلك وفقا لما نقله موقع “خبرني” الأردني.

وزعمت الصحيفة أن أجواء ومناخات ما قبل القمة العربية المزمع عقدها في الأردن في مارس/ آذار المقبل توحي ببعض المشكلات والعقبات المحتملة .