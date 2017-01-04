نفى مصدر دبلوماسي أردني صحة الأنباء التي تم تداولها عن رفض تميم بن حمد آل ثاني، لقاء وزير الخارجية الأردني ، مؤكدا على أن هذه الانباء عارية عن الصحة تماما.

 

وقال المصدر في ، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن وزير الخارجية لم يتوجه بعد إلى لتوجيه دعوة لأمير الشيخ تميم بن حمد.

 

وكانت صحيفة “رأي اليوم” المقربة من الإمارات، نشرت أمس الثلاثاء، خبرا جاء فيه ، أن أمير قطر رفض إستقبال ناصر جوده وأن عبد الفتاح السيسي يضغط على الأردن من اجل دعوة  رئيس النظام السوري للقمة العربية”، وذلك وفقا لما نقله موقع “خبرني” الأردني.

 

وزعمت الصحيفة أن أجواء ومناخات ما قبل المزمع عقدها في الأردن في مارس/ آذار المقبل توحي ببعض المشكلات والعقبات المحتملة .

 