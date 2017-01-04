تناقل ناشطون على صفحات التواصل الإجتماعيّ، صورة، أظهرت العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني، وهو بداخل سيارةٍ فخمة من طراز (سبايكر سي 8 بريلياتور – Spyker C8 Preliator)، أثناء عرضها في صالة سيارات.

وظهرت السيارة بداية العام الماضي ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وتمتلك (سبايكر سي 8 بريلياتور)، تصميماً مميزاً للغاية بواجهة تستمد هويتها من سمكة القرش المتوحشة، وغطاء محرك يتضمن فتحات تهوية كبيرة الحجم.

ومن الجانب حصلت (سبايكر سي 8 بريلياتور) على خطوط حادة وفتحات تهوية، أما من الخلف فتزينت هذه السيارة النادرة بمصابيح دائرية وبمخرجين للعادم من الكروم الفضي اللامع.



وتعتمد سيارة سبايكر سي 8 بريلياتور على محرك V8 سعة 4.2 لتر مع سوبرتشارجد من صنع شركة اودي الألمانية يولد قوة 525 حصان و 600 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) يدوي من ست سرعات أو ZF من ست سرعات، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.7 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 322 كم/س.

وسيصنع 50 نسخة في العالم من سيارة سبايكر سي 8 بريلياتور، وسيبدأ سعر السيارة من 363,458 دولار أمريكي.













