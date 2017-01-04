قال موقع الجريدة “التونسية” إن النظام السوري يعد لملف قضائي دولي حول تورط عدد من المسؤولين في تسفير مقاتلين وارهابيين نحو أراضيها بغرض قتل سوريين وارتكاب عمليات إبادة.

وأكد رئيس المرصد الوطني لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة حاتم اليحياوي أن النظام السوري بصدد تجميع معطيات ودلائل حول تورط مسؤولين تونسيين في تسفيير شبان تونسيين للقتال على أراضيها وأضاف أن من بين المسؤولين رئيس الجمهورية الاسبق منصف المرزوقي وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية. حسب ما نشر موقع “رأي اليوم”.

وأشار اليحياوي إلى ان المرصد الذي يشرف عليه يقوم بتقديم الدعم للسلطات السورية لاستكمال هذا الملف خاصة وأنه يندرج ضمن اختصاصه المتعلق بالقانون الجنائي الدولي في فصله 178 المتعلق بمقاضاة رؤساء الدول الذين يسهلون وقوع الجرائم الارهابية على اراض أجنبية والمساعدة في تسفير المحاربين للقيام بعمليات إبادة جماعية وقتل للمدنيين.