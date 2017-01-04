هدّد المعمم يوسف الناصري، معاون الأمين العام لميليشيا النجباء الشيعة العراقية، باحتلال الجزيرة العربية، وخصوصا المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من تحرير القدس.

وقال “الناصري”، خلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى لإعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، مخاطبا الحضور: “إننا على أبواب نصر كبير، أعدكم أن هذا النصر لن يتوقف عند حدود العراق ولا الشام، سنستمر إلى عقار دار السعودية، وسنحرر الجزيرة العربية والحجاز، وسنعيد منطقتنا في المنطقة الشرقية والحجاز والمدينة ومكة، إلى أن تعيش تحت راية الإسلام الواحد”.

وأضاف “الناصري”: “المقاومة لا تعرف الحدود وأيضًا لا نعرف المعاهدات والاتفاقيات، لأننا نبحث عن العزة والشرفة والكرامة، نبحث عن موت مشرف لنا ولأبنائنا، وبناء دولة عادلة هنا وهناك، ولا تهمنا الحدود، وأتمنى لمقاومتنا في كل ربوع العالم أن تحقق النصر المؤزر بالقضاء على ما تسمى بيت العنكبوت العربية السعودية”، حسب وصفه.

وتابع: “أتمنى من الله أن نحقق النصر المؤزر بأيدينا جميعا وأن نصلي في مكة، حينها ستصبح القدس بين أيدينا”.