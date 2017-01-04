أكد موقع enews أن المغني العالمي “جي ري” صديق كيم كاردشيان السابق توصل لاتفاق مع شبكة Celebrity Big Brother لتحصل على حق نشر شرائط جنسية تجمعهما.



وكان موقع The Sun قد نشر أن هناك مفاوضات ولا يعرف أحد أين وصلت، لكن يبدو أن هناك اتفاقا فعليا حدث.

ويحتوي الفيديو على وضعيات مشينة ومهينة مع حبيبها السابق “راي جي” في عام 2003، حسب اللقطات التي نشرت من قبل لهما، واستطاعت كيم أن تحوّل عمليّة التسريب والقرصنة هذه إلى إنجاز وانتصار شخصي عوضًا عن اعتباره أمرًا كارثيًا، وذلك عندما تم تداوله على المواقع كافة قبل 4 سنوات.