في خطوة غير أخلاقية، وإن دلت فإنما تدل على قلة إدراك القائمين على الصحيفة بقدر العمالة الوافدة وما سببته من طفرة على جميع المستويات في السعودية، نشرت صحيفة “الحياة” السعودية الصادرة في لندن، رسما كاريكاتيريا “عنصريا” ضد العمالة الاجنبية الوافد للمملكة مشبهة إياهم بـ”الجرذان”.

وبحسب الرسم الكاريكاتيري الذي رصدته “وطن”، المنشور بعدد اليوم، الأربعاء، صورت الصحيفة الموظف السعودي بأنها يمشي على أحد الحبال محملا بضعف الأجور وانعدام الفرص الوظيفية، في حين يقوم أحد “الجرذان” بأكل الحبل الذي أوشك أن ينقطع.

من جانبه علق الإعلامي السوري المعارض، موسى العمر، على الرسم معتبرا إياه بأنه “معيب ” ولا يليق.

وقال “العمر” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها الرسم الكاريكاتيري: ” رسم صادم ومعيب لا يليق بصحيفة عريقة ومقروءة كالحياة اللندنية عندما يتم تشبيه العمالة الوافدة بالجرذان”.

رسم صادم ومعيب لا يليق بصحيفة عريقة ومقروءة كالحياة اللندنية عندما يتم تشبيه العمالة الوافدة بالجرذان pic.twitter.com/IXOSTnJ5TZ — موسى العمر (@MousaAlomar) January 4, 2017

واستنكر مغردون سعوديون، ما جاء بالرسم من إهانة للوافدين الأجانب، معتبرين أن ما جاء بالصحيفة لا يمثل السعوديين.

@MousaAlomar الوافدون فى بلادنا اخوة لنا..بنوا بلدنا وساهموا/بقوة/فى نهضته..

من ينتقص منهم لااايمثلنا ونعتذر لمن يشعر بالاساءة اليهم منهم. — ابو عبد الله (@aboona1) January 4, 2017

@MousaAlomar هذاالرسام يدعى ناصرخميس عنصري بغيض أحقرمن الجرذلكن البيئةوالاتجاه العام هومن دعاه لفعل ذلك

الوافدأتى بإذن الحكومةوبطلب مواطن — Dr.Asd Saher (@asdsaher) January 4, 2017

@MousaAlomar كسعودي ارفض هذا الكريكتير السخيف ! — m7md (@m77md90) January 4, 2017

@MousaAlomar

الحياة والشرق الاوسط كلهم اعداء للاسلام ويريدون اذكاء العنصريه والقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين بجميع جنسياتهم مع اخوانهم — الدوسي (@abo3omar1399) January 4, 2017