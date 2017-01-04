في خطوة غير أخلاقية، وإن دلت فإنما تدل على قلة إدراك القائمين على الصحيفة بقدر وما سببته من طفرة على جميع المستويات في ، نشرت صحيفة “ الصادرة في لندن، رسما كاريكاتيريا “عنصريا” ضد العمالة الاجنبية الوافد للمملكة مشبهة إياهم بـ””.

 

وبحسب الرسم الكاريكاتيري الذي رصدته “وطن”، المنشور بعدد اليوم، الأربعاء، صورت الصحيفة بأنها يمشي على أحد الحبال محملا بضعف وانعدام الفرص الوظيفية، في حين يقوم أحد “الجرذان” بأكل الحبل الذي أوشك أن ينقطع.

 

من جانبه علق الإعلامي السوري المعارض، موسى العمر، على الرسم معتبرا إياه بأنه “معيب ” ولا يليق.

 

وقال “العمر” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” مرفقا بها الرسم الكاريكاتيري: ” رسم صادم ومعيب لا يليق بصحيفة عريقة ومقروءة كالحياة اللندنية عندما يتم تشبيه العمالة الوافدة بالجرذان”.

 

واستنكر مغردون سعوديون، ما جاء بالرسم من إهانة للوافدين الأجانب، معتبرين أن ما جاء بالصحيفة لا يمثل السعوديين.