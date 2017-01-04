أثارت “عطسة” المغرد السعودي الشهير أبو شلاخ الليبرالي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدلاً واسعاً في الشارع السعودي لتسجل بذلك أشهر “عطسة” في تاريخ موقع التدوين المصغر.

وفي التفاصيل خرج المغرد السعودي الشهير في تغريدة يتيمة على “تويتر” كانت عبارة عن كلمة واحدة وهي “آتشو” وذلك بعد أيام من توقفه عن التغريد فيما انتشرت شائعات واسعة عن اعتقاله لآرائه الإصلاحية . !

آتشو — أبو شلاخ الليبرالي (@AboShla5Libraly) January 4, 2017

وأطلق مغردون مناوئون لأبوشلاخ المعروف بلسانه اللازع وسخريته الواسعة هاشتاج بعنوان #القبض_على_أبوشلاخ زعموا فيه اعتقاله وجاءت تغريدة أو “عطسة” أبو شلاخ لتنفي ذلك .

وقوبلت تغريدة “أبوشلاخ” ذو الشعبية الواسعة على موقع تويتر بآلاف من إعادة التغريدة وآلاف الردود على التغريدة كانت غالبيتها مرحبة بعودته إلى “تويتر” بينهم عدد من كبار الكتاب والمغردين السعوديين.

وقال بعض المغردين ان عودة أبوشلاخ رسالة ستسبب صداعا للكثيرين ، فيما لم يفسر أبوشلاخ سبب غيابه عن “تويتر” لمدة تقترب من الاسبوعين وهو شىء نادر الحدوث .