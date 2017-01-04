قرر السعودي محمد مشيع الغامدي التضحية بالوظيفة التي تدر له دخلا شهريا قيمته 32 ألف ريال سعودي (حوالي تسعة آلاف دولار) من أجل التفرغ لإدارة مواقعه على الإنترنت، حسب مقطع فيديو ظهر فيه عبر قناته على يوتيوب.

وقال السعودي في المقطع إن “قيد الوظيفة يحد كثيرا من طموحه في خوص مجال مواقع الإنترنت”.

ويملك هذا الشاب السعودي قناة على موقع يوتيوب يتابعها حوالي مليون ونصف المليون مشترك.

ويقول في الصفحة التعريفية للقناة إن هدفها هو “تصوير حياته مع أطفاله ورحلاته حول العالم والتحديات وبعض المقاطع المتنوعة الأخرى”. حسب ما ذكر موقع سوا الامريكي.

وقد دشن محمد أيضا موقعا خاصا به يقوم فيه بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وأنشأ مجموعة من التطبيقات الخاصة بتعليم اللغة الإنكليزية.