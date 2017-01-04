كعادته في تحقير كل ما له علاقة بأمجاد ، سخر الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، ، من إحياء رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” لذكرى سقوط ، حامدا أنها خرجت من أيدي .

 

وقال “المزروعي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” صدتها “وطن”:” #ذكري_سقوط_الاندلس لولا سقوط الاندلس لن يكون هناك # و#ريال_مدريد اللهم لك الحمد حتى ترضى”.

 

وقال في تغريدة أخرى متنكرا للعروبة: ” ليس لنا الا فقط عروبتنا مرتبطة بـ الماضي للاسف “.

 

من جانبها أبدت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل “شمس”، تأييدها لما قاله المزروعي، قائلة في ردها على تغريدته: ” من وين جتلك هذي الفكرة…صح”.

 

من جانبهم، صب متابعو المزروعي جام غضبهم من تغريدته، واصفين إياه بالمخنث والتافه الذي يفرح لخسارة من اجل .