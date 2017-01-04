كعادته في تحقير كل ما له علاقة بأمجاد المسلمين، سخر الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، من إحياء رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” لذكرى سقوط الأندلس، حامدا الله أنها خرجت من أيدي المسلمين.

وقال “المزروعي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” صدتها “وطن”:” #ذكري_سقوط_الاندلس لولا سقوط الاندلس لن يكون هناك #برشلونة و#ريال_مدريد اللهم لك الحمد حتى ترضى”.

#ذكري_سقوط_الاندلس لولا سقوط الاندلس لن يكون هناك #برشلونة و#ريال_مدريد اللهم لك الحمد حتى ترضى … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 3, 2017

وقال في تغريدة أخرى متنكرا للعروبة: ” ليس لنا الا الذكرى فقط عروبتنا مرتبطة بـ الماضي للاسف “.

ليس لنا الا الذكرى فقط عروبتنا مرتبطة بـ الماضي للاسف … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 3, 2017

من جانبها أبدت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل “شمس”، تأييدها لما قاله المزروعي، قائلة في ردها على تغريدته: ” من وين جتلك هذي الفكرة…صح”.

@uae_3G 😂😂😂😂😂😂من وين جتلك هذي الفكرة 😂😂😂😂😂 صح — شمس Shams (@ShamsOfficial) January 3, 2017

من جانبهم، صب متابعو المزروعي جام غضبهم من تغريدته، واصفين إياه بالمخنث والتافه الذي يفرح لخسارة الإسلام من اجل كرة القدم.

@uae_3G @xM3Hx ياخي ما عمري شفت لك تغريدة رجال دايم تغرد زي المخانيث — عبيدان الشايب (@bodibarca) January 3, 2017

@uae_3G مروو علي ناس سفله وخياس والله مامر علي احد اخيس منك مع العلم ان هذا ماتفتخر فيه يا واطي لعنة الله علي هالشكل — سياسي (@q_8_79) January 3, 2017

@uae_3G

انت حقا تافه

تفرح لسقوط الاندلس من اجل فرق كرة القدم — انسان جزائري (@thehuman23) January 4, 2017