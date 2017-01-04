وجه المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، حمدين صباحي، التحية لعضو مجلس النواب، أحمد الطنطاوي، واصفا إياه بنائب الشعب، وذلك بعد إعلانه عن استعداده للإستقالة من البرلمان احتجاجا على بيع السيسي لجزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

وقال “صباحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” تحية لنائب الشعب احمد طنطاوى ..كل نائب سيحدد مصيره بموقفه من الجزيرتين ..فاما شرف الحفاظ على ارض الوطن واما السقوط فى هاوية العار” .

وكان النائب أحمد الطنطاوي، قد أكد في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “دريم”، أن استماتة الحكومة في الدفاع عن سعودية تيران وصنافير موقف غريب ومستنكر شعبيًا ودستوريًا وقانونيًا ووطنيًا.

وأضاف أنه “إذا خاصم النواب ضمير ووجدان الشعب المصري ووافقوا على الإتفاقية، سنتمسك بنص المادة ١٥١ من الدستور الذي يلزمنا بإستفتاء شعبي”.

وتابع: “عار على من يدعي أن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية، والدكتور مفيد شهاب نفسه أشرف على رسالة دكتوراة قال فيها أن هذه الأرض مصرية”، مؤكدا انه لن يتمسك بكرسي البرلمان الزائل في سبيل أرض ضحى من اجلها نقي وطاهر بدمائهم، معلنا عن تقديم استقالته من المجلس، إذا ما تم اقرار الاتفاقية مع السعودية.