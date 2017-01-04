رزقت مغنية البوب الأمريكية جانيت جاكسون، قرينة الملياردير القطري وسام المانع، الثلاثاء بمولودها الأول، وهي في عمر 50 عاما.

ونقلت مجلة “بيبول” عن مدير أعمال نجمة البوب الأمريكية قوله إن جانيت جاكسون وزوجها وسام المانع يشعران ببالغ السعادة بقدوم مولودهما الأول عيسى المانع إلى الوجود.

وأضاف مدير أعمال المغنية أن عملية الولادة كانت طبيعية، وأن جانيت جاكسون تحتاج للراحة.

يذكر أن ألبومات جانيت جاكسون، شقيقة ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، تحتل المرتبة الـ11 في قائمة أكثر ألبومات المغنيين مبيعا، وتزوجت في أواخر عام 2012 من رجل الأعمال القطري وسام المانع.

وفي أبريل/نيسان الماضي ألغت المغنية جولتها العالمية، مشيرة إلى اعتزامها وزوجها التركيز على بناء عش الزوجية والعائلة.