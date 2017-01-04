وجهت الفنانة بلقيس تحية الى جميع متابعيها عبر “انستغرام” من نيويورك في أول ظهور لها بعد حفل زفافها الاسطوري على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وتمنت بلقيس في مقطع الفيديو من نيويورك للجميع “عام سعيد مليء بالفرح وعمر مديد ونجاح متواصل”. وأضافت: “انتظروني في 2017 بنجاحات جديدة ومفاجآت مميزة أكثر من اللي شفتوها في 2016، أحبكم”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وعبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة من شهر العسل.

يذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها في حفل أسطوري في دبي، شارك فيه مختلف أطياف المجتمع الخليجي والعربي من أهل وأصدقاء وفنانين وإعلاميين ورجال أعمال ومشاهير.