علق عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، على إيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى على فضائية القاهرة والناس.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لم يرحل إبراهيم عيسى، بل بدكة الاحتياط، وسيتم استدعاءه حال توتر العلاقات مع الشقيقة الكبرى، الرياض عاصمة القرار العربي، وأبقوا الواد الحسيني”.

وكشفت فضائية “القاهرة والناس”، يوم الأحد الماضي، عن أسباب إيقاف برنامج “عيسى”، وقالت في بيانٍ رسمي إنه قرر الاعتذار عن عدم الاستمرار في تقديم برنامجه “مع إبراهيم عيسى” على شاشتها اعتباراً من مطلع يناير ٢٠١٧، نظرًا لانشغاله بمشروعاته الكتابية والإبداعية في الفترة المقبلة.