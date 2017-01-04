أوقفت الشرطة الاسترالية ملكة جمال اللبنانيين المغتربين “نجاح الغمراوي”، بعد مطاردة سيارتها في طريق “ويسترن سيدني”، عندما انفجر أحد إطارات السيارة، وعُثِرَ على 22 غرامًا من المواد المخدرة داخل سيارتها بالإضافة إلى أموال نقدية.

وسحبت الشرطة سيارة “الفولكس فاغن” التي كانت تقودها ” الغمراوي”.

واتهم الرجل الذي كان برفقة نجاح بحيازة المخدرات وسيتم مثولهما أمام المحكمة المحلية في يروود في 22 شباط/فبراير.

ودفعت نجاح غرامة مالية أكثر من 1350 دولار في مركز شرطة بانكستاون تلك الليلة للقيادة من دون ارتداء حزام الأمان.

وقالت هيام يزبك المسؤولة عن مسابقة ملكة جمال اللبنانيين المغتربين في أستراليا بأن اللجنة صدمت بخبر اعتقال “نجاح”، وأشارت إلى أنهم سيسحبون اللقب منها؛ لأنها لا ينبغي أن تكون قدوة وإلهام للناس.