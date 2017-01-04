كشف الأكاديمي الجزائري ومدرس العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، زهير بو أمامة، أن إحدى القنوات الأجنبية اتصلت به تطلب منه التصريح بوجود حالة عصيان مدني في البلاد، دون أن يكشف عن اسم القناة.

وقال بو أمامة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”اتصلت بي قبل قليل من الخارج قناة أجنبية تريد أن أتحدث لهم عن “حالة العصيان التي تشهده البلاد” (كما قال المتصل حرفيا) ، ثم أضاف “طبعا مقابل 150دولار”…. .

وأضاف قائلا: “الماكينة تحركت، ولكنهم أخطِؤوا العنوان..لسنا نحن من نردد املاءاتكم ولو دفعتم مال الدنيا، نحن رجال من صلب رجال ماتوا عليها ولنن نخونها مهما كان”.

وأكد “بو أمامة” أن ما يجري في الجزائر هو “سحابة صيف ستمر ان شاء الله، وسنعالج مشاكلنا بأنفسنا بعيدا عن سمومكم”، مضيفا ” حفظ الله البلدد من مفسدي الداخل ومتآمري الخارج”.