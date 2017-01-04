ذكر موقع “ميزان” الإيراني، أن 10 من كبار قادة “الحرس الثوري” الذين كانوا يعملون بصفة “مستشارين عسكريين” في سوريا، قُتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية، وهم:

1.عبدالله إسكندري المدير العام السابق لـ “مؤسسة الشهيد” في محافظة فارس.

2.محمد علي الله دادي قائد “فيلق الغدير” في محافظة يزد.

3.هادي كجباف معاون قائد “كتيبة مالك الأشتر” في مدينة الأهواز.

4.فرشاد حسوني زاده قائد “فرقة الصابرين”.

5.حميد مختار بند مسؤول “فرقة الحجة” في مدينة الأهواز.

6.حسين همداني قائد “فيلق محمد رسول الله” الخاص بالعاصمة طهران.

7.سعيد سياح طاهري

8.حسن علي شمس آبادي.

9. وغلام رضا سمايي مسؤول العمليات في مقر “ثامن الأئمة”.

10.غلام علي قلي زادة.