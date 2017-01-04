شنَّت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، هجوما شديدا على شيخ الأزهر، أحمد الطيب بعد وصفه للديانة البوذية بالديانة الإنسانية الأخلاقية.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” مهاجمة أحمد الطيب: “في عهد ذلك الماسوني خريج نوادي الروتاري تصبح البوذية دين الرحمة غير المتناهية, ولا تستغرب إذاّ إن سمعت طيبيوس يعتبر أمون (راجل لارج وحبوب) وأن هبل حد جميل”.

وأضافت موجهة حديثها لمتابعيها قائلة:”لا تستغرب وأنت تسمع شاويش الانقلاب ساقط الإعدادية يطالب بتجديد الخطاب الديني (وهي جملة لابد أن هناك من كتبها لها واستغرق وقتاً وضُرب بالخرزانة على مؤخرته ليحفظها) وأنت تسمع طيبيوس يقول ان البوذية دين الرحمة اللا متناهية أن تجد عند بائع الصحف ذات يوم جريدة (الملحد الصغير)”، مضيفة “أو تجد القناة الأولى تبث حفل طهور بوذا من معبد بوذي في وسط البلد..وربما نشاهد في الأيام القادمة على القنوات بثاً مباشراً لشعائر الصلاة لأمون أو بثاً لحفل زواج ايزيس وهبل !”.

وطالبت “عرابي” متابعيها ومناصريها بعدم الإندهاش حينما يجدون “من يصلي لربطة ملوخية أو من يطوف حول ذبابة”، بعد ما قله شيخ الأزهر عن سماحة البوذية و”بوذا”.

وتابعت “عرابي” أن هؤلاء “الأسافل ما جاء بهم أسيادهم إلا لمحاربة الاسلام وتقديم صيغة من الاسلام منزوع الاسلام بحيث لا يتبقى منه الا اسمه بعد أن يقوموا بتفريغ ما تبقى من مضمونه ولا يتبقى من علماء الدين الا شوية (عيال متنية) تحدثك عن التهنئة بعيد الميلاد “.!

واختتمت “عرابي” تدوينتها بالتأكيد على أن مصر “انحطت ووصلت إلى قاع الحضيض حين يُقتل المسلمون في بورما ولا يكون من رد فعل الا التغزل في بوذا”، موضحة انه “إن لم يدرك الجميع مدى الخطر على دينهم وعلى أنفسهم وأولادهم من تلك العصابة الانقلابية الماسونية المخربة المعادية الدين, فكبر على مصر اربع تكبيرات..اللهم سود وجهه ووجه أمثاله”.