كشفت تسجيلات فيديو للهجوم على النادي الليلي في اسطنبول الأحد الماضي أن تصرفات منفذ الهجوم في أثناء قتله لضحاياه تؤكد أنه قاتل محترف.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الخبير في مقاومة الإرهاب عبد الله أغار قوله إن تصرفات منفذ الهجوم تؤكد أنه مر بتدريبات خاصة، كما “تؤكد بدون شك أنه قاتل محترف، وغير مستبعد أنه سبق وأن أطلق الرصاص على الناس”.

وأوضح أن” منفذ الهجوم بدا حازما، ودقيقا، وعمليا، ويتمتع بدم بارد”، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون قد شارك في معارك مسلحة.

وقد خلف الهجوم على نادي “رينا” الليلي في اسطنبول الأحد الماضي 39 قتيلا أغلبهم من الأجانب، هذا ولا تزال عمليات البحث عن منفذ الهجوم جارية. ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون منفذ الهجوم من مواطني أوزبيكستان أو قرغيزستان.