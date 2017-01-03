تعتزم الحكومة التونسية انشاء سجن كبير مشدد الحراسة لإيداع “الارهابيين العائدين من بؤر التوتر”، فيه، و فرض رقابة مشددة داخله و خارجه عن طريق الطائرات و ذلك تحسبا الى تسلل أي من المذكورة أسمائهم فى القائمات التى تضم أقل من 3000 اسم.

وأكد وزير العدل التونسيّ غازي الجريبي، أنّ قراراً صدر ببناء سجن بـ”مواصفات خاصة”، لإيداع “الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر” فيه.

وكشف “الجريبي” في جلسة استماع للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب التونسيّ، الإثنين، “أن كل السجون التونسية تجاوزت طاقة استيعابها القصوى”، مشيرا الى ان السجين الواحد يكلف الدولة يومياً 32 ديناراً تونسياً .