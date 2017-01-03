لم يدم مطولاً انشغال الرأي العام الأردني بخبر تصدر يومية الرأي، عقب تكشف حقائق غيبها كاتب الخبر في ابرز يومية رسمية أردنية إلى جانب تكشف حقائق لا تخلو من تصفية حسابات شخصية لمواقف البرلماني في مجلس النواب الأردني حسني الشياب خاصة المتعلقة حجب الثقة عن الحكومات الاردنية اخرها حكومة هاني الملقي، بالإضافة لمساعيه الإطاحة بوزير الداخلية سلامه حماد، إلى جانب خلافات قديمة متجددة بينه من جهة وصهره عبدالرؤوف الروابدة من جهة أخرى.

وكان الصحافي الأردني صلاح العبادي صهر ابرز شخصية سياسية برلمانية ورئيس مجلس الملك ” الأعيان ” الروابدة الذي تم الإطاحة به من المشهد السياسي الأردني بصورة مثيرة للجدل بعد ان تربع افراد عائلته واصهاره لعقود على ابرز مواقع المسؤولية، نشر خبر في يومية الرأي الاوسع انتشاراً ، زاعماً ان نائباً حالياً نقل ابنته إلى القيد المدني الخاص بشقيقه، وقت عمله في إحدى الجامعات للحصول على مقعد مجاني في كلية الطب، قبل ان يحصل مؤخراً على قرار قضائي يجيز إعادة ابنته إلى قيده المدني الخاص بوصفه والدها. !

غير ان مصادر موثقة كشفت لصحيفة ” وطن ” ان النائب الشياب نقل قيد ابنته ” رشا ” وقت ولادتها بهدف إنساني بحت لشقيقه فوزي مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بدافع ” التبني ” على اعتبار ان الأخير لم يرزق بأطفال ، وانها تفاصيل الحادثة معروفة لدى ابناء منطقة الصريح بمحافظة اربد مسقط رأس الأول ، والروابدة عبدالرؤوف.

وتؤكد ذات المصادر ان الصحافي العبادي والمعروف بنهجه المعادي للحركات الإسلامية والقومية ، اراد من إثارة الملف تصفية خلافات قديمة متجددة بين النائب الشياب المحسوب على تيار الاخوين الذهبي مدير المخابرات الاسبق المعتقل الجنرال محمد ، ورئيس الوزراء الاسبق نادر من جهة ، ووالد زوجته عبدالرؤوف الروابدة من جهة أخرى .

غير انها المصادر لم تستبعد ايضاً ان ثمة قرار في مطبخ القرار العماني اتخذ لرفع الغطاء عن البرلماني الشياب الذي حجب الثقة عن عدد من الحكومات وآخرها حكومة الملك الحالية التي يترأسها هاني الملقي ، إلى جانب مساعيه الإطاحة بوزير الداخلية سلامة حماد من خلال إعادة طرح الثقة مجدداً رداً على حادثة خلية الكرك.

وتلفت المصادر إلى ان الحادثة تعود للعام 1992 حيث قام النائب الشياب بنقل قيد ابنته المدني إلى شقيقه لأسباب ودوافع إنسانية وكنوع من الوفاء والتعويض لشقيقه، مؤكدًا أن النقل تم منذ ولادة ابنة النائب وقبل أن يكون عمها عضو هيئة تدريس في أي جامعة.

ونفى النائب الشياب في تصريح لوسائل إعلام محلية ما نشرته الصحيفة باعتبارها قضية احتيال وتزوير ، لافتاً أنه شرع بالإجراءات القانونية لمقاضاة المسؤولين عن النشر دون أن يتوخوا أدنى درجات الدقة والموضوعية، مؤكدًا أنه قدم جميع الوثائق التي تثبت زيف ادعاءات الصحيفة، على حد قوله.

الجدير ذكره سجلت عدد من الجهات قضايا لدى السلطات القضائية بحق الصحافي العبادي ويومية الرأي التي عين فيها بسطوة ونفوذ والد زوجته عبدالرؤوف الروابدة ، كصحافي يهاجم الحركات القومية وجماعة الإخوان المسلمين الام التي واجهت قرار وصفها غير شرعية على أراضي المملكة ، جراء تكرار إساءات يقودها الكاتب وصحيفته تضمنت إثارة النعرات وعملية تحريض ضد الحركة الإسلامية.

ويقود الكاتب العبادي تحرض على الحركة الإسلامية في اعقاب تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية التي فرضتها املاءات الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات ، بعد ان سطع نجمه صحافي في ابرز يوميه حكومية أردنية إلى جانب تكليفه مستشاراً لعدد من المؤسسات والجامعات الرسمية، بسطوة صهرة الروابدة التي غيبتها فضيحة تسهيلات مالية لمستثمر محلي، اقيل على إثرها العام الماضي من رئاسة مجلس الملك ” مجلس الأعيان ” ليعتكف في منزله عقب مسيرة سياسية برلمانية استمرت لعقود تربع خلالها على ابرز المناصب ، فيما لا تزال عائلته يصفها الأردنيون من ضمن الأسر الاكثر جدلية خاصة وان كافة افرادها دون استثناء يتولون مواقع رسمية قيادية.