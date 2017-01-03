كشف والدُ أمين عام مجلس الدولة السابق، المستشار وائل شلبي، الذي قالت السلطات المصريّة انه انتحر في سجنه، بعد القبض عليه بتهمة الرشوة، عن أن صُحفاً مصرية رفضت 8 إعلانات لنعي نجله، بعد تحصيل قيمتها منه.

وكشف سعيد شلبي والد المستشار وائل شلبي في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، إنّ نجله قام بتسيلم نفسه، حيث خاف من الفضيحة، وبات ليلة واحدة في فندق “الماسة” حرصاً على سمعة العائلة، وحتّى لا يتمّ ضبطه من منزله أمام عائلته.

وطالب “شلبي” الرأي العام المصري الانتظار حتى تنكشف بقية التفاصيل في قضية نجله، متمنياً سرعة انتهاء قرار حظر النشر المفروض على جوانب الحادثة، حتّى يتمكن من التحدث.

وشيع أهالي قرية زنارة بتلا في المنوفية، الثلاثاء، جثمان المستشار وائل شلبي، وسط حالة من الصدمة والحيرة بين المشيعيين.

يذكر أنه أُلقي القبض على أمين عام مجلس الدولة المصري السابق، مساء السبت الماضي، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.