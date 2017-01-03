فتح نشطاء الفيسبوك النار على الفنان المصري “يحيى الفخراني”, بعد تداول تصريحات له خلال ندوة أقيمت له في جامعة الإسكندرية، قال فيها: “الفقراء الحقيقيون في المجتمع المصري لم يشتكوا من زيادة الأسعار، ولكن من يشتكي منها هم الفئة الطموحة التي تريد أن تزيد من دخلها”.

وأضاف الفخراني, خلال كلمته، أن مَن يشتكي هو اللي عايز يحسن من مستواه مثل اللي عنده عربية وعايز يجيب أحسن منها، إنما الفقير الحقيقي لم يشتك من الأسعار.

وقد استفزت هذه التصريحات الجمهور المصري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموا الفخراني أنه يعيش في مكان لا يرى الفقراء من خلاله، وأنه في برج عاجي.

ووصفه الشاعر الغنائي أمير طعيمة, خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك قائلاً: “يا أستاذ يحيي غلابة مين اللي ما بيشتكوش، كون إن محيط حضرتك مفهوش غلابة يوصلك صوتهم فده مش معناه أن الغلابة ما بيشتكوش، الغلابة الحقيقيون معندهمش “فيسبوك” ولا بيعملوا مداخلات مع أحمد موسى بس حضرتك ممكن تنزل الشارع وتتكلم مع الناس وأنت تفهم إيه حالتهم واللي وصلوا له، وهتسمع حكايات تشيب شعر الرأس بعدين بديهي من غير ما تنزل وتسألهم، لما الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة في بلد تشتكي من غلاء المعيشة؛ فالطبيعي أنك تقدر تتخيل حال محدودي الدخل والفقراء”.

وأكمل طعيمة: “الناس يتظاهروا ويخرجوا من هدومهم تهاجموهم، الناس يسكتوا ويستحملوا تقولوا مبسوطين وراضيين”، وأَضاف: “الشعب ده بكم الجهل المنتشر فيه وكم التواكل والكسل والعيوب التي لا ينكرها عاقل إلا أنكم مش هتلاقوا شعب زيه بيخاف على بلده واستقرارها وده اللي مخلي مصر واقفة رغم كم الضغوط الغير منطقية اللي على الناس”.

وقد حاول بعض محبي يحيي الفخراني الدفاع عنه بأنه من المستحيل أن يقول مثل هذه التصريحات، وإنها بالتأكيد مدسوسة عليه، خاصة أن كثيراً من أدواره كانت موجهة للطبقات المتوسطة والمهمشة، ولكن كان الرد على هؤلاء المدافعين من خلال الفيديو الذي نشرته إحدى الصحف المصرية، والتي أثبتت بالفعل أن الفخراني قال هذه التصريحات.