كعادته، شنَّ النائب المخضرم في البرلمان الأردني، عبد الكريم الدغمي هجوما حادا على الهيئات المستقلة، لافتاً إلى أن هذه الهيئات تكلف خزينة الدولة قرابة الـ 2 مليار دون وجه حق، مشدداً بأنها سبب رئيسي في العجز المالي الذي تعاني منه الدولة .

وخلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب الأردني، هاجم الدغمي وزيرة السياحة والآثار “لينا عناب” في مداخلته أثناء الجلسة، ليرد على الوزيرة بعد اعترافها بأن الوزارة غير قادرة على إدارة المواقع السياحية في الأردن في إشارة منها إلى ضرورة إيجاد هيئات لمساندة الوزارة.

وشدد “الدغمي” في رده على الوزيرة بالقول :” اللي مو قادر يدير وزارته يروح على بيته، الوزارات تعمل منذ عشرات السنوات دون هيئات مستقلة ، فلماذا اذا انتِ وزيرة ؟”.