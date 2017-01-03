كعادته، شنَّ النائب المخضرم في البرلمان الأردني، عبد الكريم الدغمي  هجوما حادا على الهيئات المستقلة، لافتاً إلى أن هذه الهيئات تكلف قرابة الـ 2 مليار دون وجه حق، مشدداً بأنها سبب رئيسي في الذي تعاني منه الدولة .

 

وخلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب الأردني، هاجم الدغمي والآثار “لينا عناب” في مداخلته أثناء الجلسة، ليرد على الوزيرة بعد اعترافها بأن الوزارة غير قادرة على إدارة المواقع السياحية في في إشارة منها إلى ضرورة إيجاد هيئات لمساندة الوزارة.

 

وشدد “الدغمي” في رده على الوزيرة بالقول :” اللي مو قادر يدير وزارته يروح على بيته، الوزارات تعمل منذ عشرات السنوات دون ، فلماذا اذا انتِ وزيرة ؟”.

 