أقدمت فتاتان إحداهما مغربية والثانية جزائرية من معجبات الفنان المغربيّ سعد لمجرد على الاعتداء بالضرب على الفتاة الفرنسية “لورا بريول” التي اتهمته باغتصابها، في ملهى “ليدو” في “شانزيليزيه” ليلة رأس السنة.

وانتشرت على صفحات معجبي لمجرد على “انستغرام” معلومات تؤكد أن الشابتين هجمتا على لورا بريول، وضربتها إحداهما بقنينة، ثم انهالتا عليها بالشتائم، فتدخل حراس الملهى وبعض أصدقاء الشابة الفرنسية لإنقاذها، وأمسكوا إحدى الفتاتين فيما تمكنت الثانية من الهرب.

وكان قصر العدل بباريس، رفض طلب الدفاع بإطلاق سراح المطرب المغربي مؤقتا بعد اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية، وذلك في الجلسة الأخيرة التي عُقدت له يوم الجمعة 30 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.