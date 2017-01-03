أقدمت فتاتان إحداهما مغربية والثانية جزائرية من معجبات الفنان المغربيّ على الاعتداء بالضرب على الفتاة الفرنسية “” التي اتهمته باغتصابها، في ملهى “ليدو” في “شانزيليزيه” ليلة .

 

وانتشرت على صفحات معجبي لمجرد على “انستغرام” معلومات تؤكد أن الشابتين هجمتا على لورا بريول، وضربتها إحداهما بقنينة، ثم انهالتا عليها بالشتائم، فتدخل حراس الملهى وبعض أصدقاء الشابة الفرنسية لإنقاذها، وأمسكوا إحدى الفتاتين فيما تمكنت الثانية من الهرب.

 

وكان قصر العدل بباريس، رفض طلب الدفاع بإطلاق سراح المطرب المغربي مؤقتا بعد اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية، وذلك في الجلسة الأخيرة التي عُقدت له يوم الجمعة 30 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.