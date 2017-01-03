نشر حساب “شبكة هواة صيد ” على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو تم التقاطه بالقرب من جزيرة “مصيرة” العمانية، أثناء اقتراب مجموعة من من أحد قوارب .

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت مجموعة من الحيتان فجأة أمام أحد قوارب الصيد، فيما استمرت هذه الحيتان في طريقها دون أن تسبب أية أذى للصيادين.

 

وتعتبر جزيرة “مصيرة” أكبر جزيرة في ، وتقع قبالة الساحل للسلطنة، حيث تقدم الجزيرة لمرتاديها من البنية التحتية الأساسية والمكان الذي يحتوي على الكثير من السلاحف ، كما تقدم الكثير من السواحل والشواطئ الخلابة التي تجذب العديد من محبي الاستكشاف والمغامرة.