نشر حساب “شبكة هواة صيد الأسماك” على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو تم التقاطه بالقرب من جزيرة “مصيرة” العمانية، أثناء اقتراب مجموعة من الحيتان من أحد قوارب الصيد.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت مجموعة من الحيتان فجأة أمام أحد قوارب الصيد، فيما استمرت هذه الحيتان في طريقها دون أن تسبب أية أذى للصيادين.

وتعتبر جزيرة “مصيرة” أكبر جزيرة في سلطنة عمان، وتقع قبالة الساحل للسلطنة، حيث تقدم الجزيرة لمرتاديها من السياح البنية التحتية الأساسية والمكان الذي يحتوي على الكثير من السلاحف ، كما تقدم الكثير من السواحل والشواطئ الخلابة التي تجذب العديد من السياح محبي الاستكشاف والمغامرة.