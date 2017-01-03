تداول ناشطون مصريون عبر موقعي التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو مصور، لأحد القيادات الأمنية وهو يحاول تهدئة الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية ، بمحيط ، بعد محاولاتهم كسر الحاجز الأمني.

 

ويظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أحد القيادات الأمنية وهو يخاطب المتظاهرين قائلًا: “إحنا معاكم..بس عندنا تعليمات بكدا..مش بتاعتنا”.

 

يشار إلى ان العديد من الناشطين بدأوا يتحركون على المستوى الشعبي بطرح استمارة على المواطنين يقر فيها الموقع على رفضه لتنازل عن جزيرتي “ وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

 