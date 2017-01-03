تداول ناشطون مصريون عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو مصور، لأحد القيادات الأمنية وهو يحاول تهدئة المتظاهرين الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، بمحيط نقابة الصحفيين، بعد محاولاتهم كسر الحاجز الأمني.

ويظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أحد القيادات الأمنية وهو يخاطب المتظاهرين قائلًا: “إحنا معاكم..بس عندنا تعليمات بكدا..مش بتاعتنا”.

يشار إلى ان العديد من الناشطين بدأوا يتحركون على المستوى الشعبي بطرح استمارة على المواطنين المصريين يقر فيها الموقع على رفضه لتنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.