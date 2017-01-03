اعتبر الأمير وليد بن طلال أن ما قامت به محكمة سعودية بنشر إعلان تنفيذ حكم ضده إساءة للإمارة وتشهير غير مقبول.

ورد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، من تداول لصورة حكم قضائي بحقه ضمن “هاشتاغ” #الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات

وقال الأمير الوليد في خطاب موجه لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يؤكد احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أنه مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف.

وأضاف الوليد بأنه ساءه كثيرا قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه يتعذر إبلاغه بالقرار.

وتساءل في بيانه “كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا، الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا…”

وأكّد أنه أصدر بالفعل شيكا بالمبلغ المحكوم به وهو جاهز للتسليم، مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام في الاعتراض على الحكم.

جدير بالذكر أن “هاشتاغ” #الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات، شهد انتشارا واسعا على موقع تويتر في السعودية، ليغدو من أكثر المواضيع تفاعلا في المملكة.