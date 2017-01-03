قال الإعلامي السوري والمذيع بقناة “”، فيصل القاسم، أن الحكام لم يكن بمقدورهم لوحدهم أن يقضوا على لولا مساعدة جنرالات الخارج لهم لإعادة إلى “زريبة الطاعة” على حد قوله.

 

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لم يكن باستطاعة أي طاغية أن يقضي على شعبية بمفرده.فتشوا دائما عمن يساعد من الخارج لسحق الثورات وإعادة الشعوب إلى زريبة الطاعة”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” صراع الشعوب الآن من أجل التحرر من ليس مع الطاغية المحلي بل مع اسياده في الخارج . باختصار: الآن مع وليس مع ”.