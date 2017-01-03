قال الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، فيصل القاسم، أن الحكام الطغاة لم يكن بمقدورهم لوحدهم أن يقضوا على الثورات لولا مساعدة جنرالات الخارج لهم لإعادة الشعوب إلى “زريبة الطاعة” على حد قوله.

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لم يكن باستطاعة أي طاغية أن يقضي على ثورة شعبية بمفرده.فتشوا دائما عمن يساعد الجنرالات من الخارج لسحق الثورات وإعادة الشعوب إلى زريبة الطاعة”.

لم يكن باستطاعة أي طاغية أن يقضي على ثورة شعبية بمفرده.فتشوا دائما عمن يساعد الجنرالات من الخارج لسحق الثورات وإعادة الشعوب إلى زريبة الطاعة — فيصل القاسم (@kasimf) January 3, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” صراع الشعوب الآن من أجل التحرر من الطغيان ليس مع الطاغية المحلي بل مع اسياده في الخارج . باختصار: المعركة الآن مع الكفيل وليس مع الوكيل”.