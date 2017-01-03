هزت فضيحة من العيار الثقيل أركان احدى الجامعات الحكومية في محافظة الزرقاء الأردنية بعد أن قررت رئاسة تلك الجامعة ” نتحفظ عن ذكر اسمها ” احالة 6 أساتذة جامعيين بتهمة التحرش الجنسي بطالبات .

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة “جراسا” من مصدر في رئاسة الجامعة فإن التحقيقات لازالت جارية مع الأساتذة ومع الفتيات اللاتي تعرضنن للتحرش ، موضحا أن ذلك كان مقابل التحكم بعلامات الطالبات في الجامعة .

وكانت صحيفة “الغد” الأردنية قد أجرت دراسة شملت 100 من الطالبات تم اختيارهن بشكل عشوائي، في ثلاث جامعات خاصة وحكومية، أظهرت أن 57% من الطالبات اللاتي شملتهن الدراسة تعرضن للمضايقة من قبل أحد أساتذة المواد مرة أو أكثر خلال دراستهن الجامعية، وأن 20% من هذه الحالات كانت مصاحبة للتهديد إما بالرسوب أو بالعلامات المنخفضة.