نفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق صحة ما تردد داخل الوسط الفني والمواقع الالكترونية عن زواجها من “بندق” ، لافتة إلى أن بندق صديقها المقرب “الأنتيم” وأخ لها، كما تعاونا سويا في أكثر من عمل، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا زواجها السادس من رجل أعمال مصرى، موضحة أنه حياتها الشخصية “خط أحمر”.

وتابعت غادة: “وبعدين الناس مالها أنزل صورة مع أصحابى ولا منزلش”، مشيرة إلى أن حساباتها الشخصية ليست لتداول الأخبار والزواج وغيرها، وحساباتها الشخصية لحياتها وعائلتها وجمهورها فقط. وفى سياق آخر تستعد غادة عبد الرازق للبدء فى مسلسلها الجديد “أرض جو”، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج محمد جمعة.

ويبدو أن النجمة غادة عبد الرازق أصيبت بحالة استياء شديدة، عقب الاخبار التى تداولتها المواقع الالكترونية مؤخرا بخبر زواجها من المنتج الفنى “محمد سعد” الشهير بـ”بندق”، وذلك على إثر الصور والفيديوهات التى نشرتها على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” ليلة رأس السنة.