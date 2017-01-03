طالب مغردون بمحاسبة قناة “بداية” السعودية، بعدما ظهر على شاشتها أحد الشبان المشاركين في برنامج “زد رصيدك” ليقوم بتصرف غير أخلاقي.

وأثارت اللقطة المستفزة ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن نشطاء موقع التدوينات المصغرة “تويتر” هاشتاغ يحمل عنوان #عاقبوا_متحرش_بدايه.

وقال أحد النشطاء إن “قناة (بداية) تبث السموم تحت ستار الدين وخطرها على المجتمع اكثر من غيرها ورسائلها الهادفة بين الرقص والتواصل الاجتماعي والتحرش”.

واستغرب رواد مواقع التواصل هذه الأخلاقيات من شباب يٌفترض أنهم يمثلون الجانب المحافظ من المجتمع خاصة أنها تٌعرض على الهواء مباشرة.