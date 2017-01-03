أثارت واقعة تزويج رجل سعودي لطفلته التي لم تتجاوز 8 سنوات لرجل في الثلاثين من العمر، العديد من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي “”.

 

وكان برنامج الأمان الأسري قد تدخل وأوقف عملية ، بعد ان قام أحد أقارب بالتبليغ عن الواقعة.

 

وكشفت سعودية، نقلا عن مصادر أن الأب أراد تزويج ابنته الصغيره طمعا في مهرها، مؤكدة أن الأب نفسه قد زوج ابنته في عام 2015 وهي نفس العمر من رجل كبير في السن بعمر الـ50 عام.

 

من جانبهم، أطلق عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاجا بعنوان: ” #زوِاج_طفله_عمرها_8سنوات ، عبروا خلاله عن غضبهم من الواقعة داعين إلى ضرورة معاقبة الأب على فعلته، داعين إلى رفع عن كل أب يتاجر ببناته طمعا في .