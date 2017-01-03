أثارت واقعة تزويج رجل سعودي لطفلته التي لم تتجاوز 8 سنوات لرجل في الثلاثين من العمر، العديد من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.

وكان برنامج الأمان الأسري قد تدخل وأوقف عملية الزواج، بعد ان قام أحد أقارب الطفلة بالتبليغ عن الواقعة.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، نقلا عن مصادر أن الأب أراد تزويج ابنته الصغيره طمعا في مهرها، مؤكدة أن الأب نفسه قد زوج ابنته في عام 2015 وهي نفس العمر من رجل كبير في السن بعمر الـ50 عام.

من جانبهم، أطلق مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاجا بعنوان: ” #زوِاج_طفله_عمرها_8سنوات ، عبروا خلاله عن غضبهم من الواقعة داعين إلى ضرورة معاقبة الأب على فعلته، داعين إلى رفع الولاية عن كل أب يتاجر ببناته طمعا في المال.

#زواج_طفله_عمرها_8سنوات

شفى الله عقلَ من يتاجر ببناته بُغيتٓ الحصول من ورائهن ع المال ولم يفكر بسعادة بناته.هذا المفترض أن تلغى عنه الولاية❌ — محمد المسعود (@mmasoood3) January 3, 2017

#زواج_طفله_عمرها_8سنوات

الموضوع محزن ومخيف لكل شخص عنده ذرة انسانية تحكمه مو اعضائه التناسلية، فكر بقلبك بعقلك بانسانيتك تستوعب بشاعة الامر — #وزير_الترفيه (@wazir_alttarfia) January 3, 2017

#زواج_طفله_عمرها_8سنوات لو الأمر بيدي احبس الاب والزوج بغرفه واحشرهم مع كلاب سعرانه لها اسبوع ما اكلت — tolip👌 (@2m_4U) January 3, 2017

#زواج_طفله_عمرها_8سنوات ويستمر المسلسل لاباء جشعين !!

ورجال مرضى يبحثون عن اطفال لارضاء شهواتهم !!

طالما لايوجد قانون يجرم هذه الافعال .. — maryam (@Maryam_1_3) January 3, 2017

#زواج_طفله_عمرها_8سنوات

هذا اغتصاب لايسمى زواج

فالزواج بين رجل وامرأة يشكلان زوجا

أما طفلة ورجل فهذا اغتصاب لطفولتها — ماجد الزيد الخالدي (@MajidAlzide) January 3, 2017