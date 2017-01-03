هدد مجموعة من طلبة الثانوية العامة الحاصلين على الشهادة من الخارج بإلقاء أنفسهم من أعلى جسر عبدون بالعاصمة عمّان، احتجاجا على عدم انصافهم من قبل وزارة التربية والتعليم.

وطالب الطلاب وزارة التربية والتعليم بالعمل على معادلة شهادات الثانوية العامة التي حصلوا عليها من الخارج، مؤكدين أن تجاهل “التربية” لهم بذلك الشكل يدفعه إلى المجهول وإلى ممارسات غير سوية كالانتحار.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب يحاولون الانتحار من أعلى جسر عبدون، قبل أن ينجح أهالي الطلبة بإقناعهم بالعدول عن الفكرة والتوجه للمطالبة بحقوقهم بشكل سلمي. حسب ما نشر موقع البوصلة الاردني.

يذكر أن جسر عبدون شهد في الآونة الأخيرة عمليات انتحار عدة لأسباب مختلفة، فيما كان أخرها محاولة طلبة الثانوية العامة، حيث رأوا بتلك الخطوة وسيلة ضغط على الحكومة لمعادلة شهاداتهم.