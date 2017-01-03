أثار تسجيل مسرب للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وهو يوجه تحية لشريكه التجاري في دبي حسين سجواني، الجدل حول مدى قدرة ترامب على الفصل بين مسؤولياته الرئاسية وماضيه التجاري.

وجاءت التحية في إطار خطاب ألقاه ترامب أمام 800 شخص ليلة رأس السنة في قاعة الاحتفالات الخاصة التي بناها في فلوريدا.

وتوجه الرئيس المنتخب بالتحية لعدد من الحضور بالاسم، وخاصة سجواني، قائلا: “حسين وعائلته كلها، هم أجمل الأشخاص.. لقد أتوا من دبي الليلة وقد شاهدوا المكان وأعجبوا به”.

في غضون ذلك، قال محللون إن الحادثة هذه تظهر التعقيدات التي ستواجه ترامب في الفصل بين مهامه الرئاسة وماضيه كرجل أعمال، إذ رغم تسليمه المهام التجارية لأولاده إلا أن قائمة معارفه الشخصيين ستبقى تضم كبار رجال الأعمال الذين كانوا يرتبطون معه بعلاقات عمل.

إلى ذلك، أكدت الناطقة الرسمية باسم فريق ترامب الانتقالي، هوب هيكس، أن الرئيس المنتخب لم يعقد أي اجتماع لمناقشة الأعمال التجارية مع رجل الاعمال الإماراتي حسين سجواني، مشددة على أن اللقاء كان له طابع اجتماعي حصرا، مضيفة: “يحق لترامب إقامة حفل عشاء بمناسبة رأس السنة مع أصدقائه أو شركاء عمله أو زملائه. لقد أمضيت وقتا طويلا خلال العطلة في فلوريدا وتناولت العشاء مع سجواني وزوجته ذات مرة، وهم بالتأكيد عائلة رائعة”.