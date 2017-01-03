قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن فاتورة رعاية بطل الفورمولا 1 “مايكل شوماخر”، البالغ من العمر 47 عاماً بلغت (17 مليون دولار).

وكان “شوماخر” قد أصيب في حادث تزلج مروع قبل ثلاث سنوات، في جبال الألب الفرنسية، ووضع في غيبوبة مستحثة طبياً.

وجاء في تقرير صدر عن صحيفة “ذا صن”، أن تكلفة علاجه كل أسبوع تبلغ حوالي (142,050دولار).

ومن المعروف أن لدى شوماخر فريقاً طبياً قوياً مكوناً من 15 شخصاً، يعتنون به في منزله في جنيف، بسويسرا.

وظل شوماخر في غيبوبة لمدة ستة أشهر بعد وقوع الحادث في 29 ديسمبر/كانون الأول عام 2013، بعد أن اصطدم رأسه بصخرة، على الرغم من ارتدائه خوذة. وكان يتزلج مع ابنه مايك حين حدث ما حدث.

وأجرى الأطباء عدة عمليات جراحية لإزالة جلطات الدماء من دماغه، لكن تُرك بعضها بسبب عمقها.

لا تُعرف حالته الصحية الحالية، بالإضافة إلى تعليق أحد أعضاء الدائرة المقربة منه بأن هذه مسألة خاصة.

وكان يُعتقَد أن ثروة مايكل شوماخر تساوي 617 مليون دولار قبل وقوع الحادث.