نشر ناشطون من أقلية الروهنجيا المسلمة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر فيه مجموعة من جنود شرطة حرس الحدود التابعة للجيش البورمي، وهم يقومون بتعذيب عشرات القرويين ويعتدون عليهم بوحشية، خلال هجوم شنته الشرطة على القرية بزعم ملاحقة بعض الإرهابيين.

وتعليقاً على هذه المشاهد الصعبة، علّقت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، بالقول: “ليت الأمم المتحدة و منظمات الدفاع عن حقوق الفئران و الضفادع و تلك الصفراء الحاصلة على نوبل للسلام سان سو تشي، ليتهم يشاهدون هذا الفيديو المهين للكرامة الانسانية..”.

واعترفت حكومة بورما “ماينمار” رسميًا بصحة فيديو تعذيب المواطنين المسلمين من أقلية الروهنجيا في قرية “كيدونكوك” بمدينة مونجدو، بولاية راخين “أراكان”، ووعدت باتخاذ ما وصفته بـ”الإجراءات القانونية” ضد الجنود المتورطين في عملية التعذيب الذين ظهرت صورهم في الفيديو.

