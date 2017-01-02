أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن السلطنة تمر حاليا بمرحلة “الانطلاقة الكبرى”؛ وذلك في ظل الخطط والسياسات المتنوعة التي تنفذها السلطنة، علاوة على البرامج التي تشرف عليها الحكومة.

وقال يوسف بن علوي في لقاء مع برنامج “الحصاد” المذاع على التلفزيزن العماني الرسمي، إنَّه يتعين على الجميع أن ينظر إلى ما يحدُث في البلدان العربية، وما حدث خلال السنوات القليلة الماضية، على اعتباره “درسا تاريخيا لا ينسى”.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السياسة العُمانية تستند إلى مرتكزات واضحة وليست موسمية، وهذه المرتكزات لم تأت من فراغ، بل استمدت طاقتها عبر تاريخ طويل.

وأضاف وزير الخارجية العماني بأن ما تم تشييده خلال المرحلة الماضية في مُختلف المجالات من بُنى أساسية أنشئت بصورة جيدة لجميع الأجيال المتعاقبة، يعكس مدى التخطيط السليم الذي انتهجته السلطنة على مدى سنوات نهضتها ولا تزال.

وأوضح أن دول العالم تقبل في الوقت الحالي على عُمان بغية الاستثمار؛ نظرا لعدة عوامل، في مقدمتها أن الأبواب مفتوحة والجهود مبذولة لقيام مشاريع كبرى تعتمد على التقنية والحداثة، فضلا عن توافر عوامل الأمن والأمان والأنظمة الحديثة.